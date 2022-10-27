Torbacı operasyonunda yakalanan şahıs tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Tunalı Mahallesi’nde operasyon düzenlendi. Torbacı olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda yakalanan 1 şüphelinin üzerinde, 129,3 gram skunk, 12,68 gram kokain, 0,20 gram metamfetamin ve uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Y. E., emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçu çerçevesinde sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.