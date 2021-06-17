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Tepebaşı’ndan ücretsiz online danışmanlık hizmeti

Tepebaşı Belediyesi’nin, çiftler ve aileler için sunduğu uzman danışmanlık hizmeti online olarak devam ediyor. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen hizmetten yararlanan vatandaşlar, birçok konuda uzman desteği alabiliyor.

ESKİŞEHİR 17.06.2021, 16:08
Tepebaşı’ndan ücretsiz online danışmanlık hizmeti

Tepebaşı Belediyesi’nin, çiftler ve aileler için sunduğu uzman danışmanlık hizmeti online olarak devam ediyor. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen hizmetten yararlanan vatandaşlar, birçok konuda uzman desteği alabiliyor.

Tepebaşı Belediyesi bünyesindeki psikologlar tarafından sağlanan çift ve aile danışmanlığı ile ilişkileri açısından problem yaşayan vatandaşlara; evlilik öncesi, evlilik, ayrılık ve boşanma süreçlerinde destek sağlanıyor. Ayrıca çiftlerin ve ailelerin problemlerinin çözümünde, çiftlerin veya aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarına katkıda bulunuluyor. Çift ve aile danışmanlığını kapsayan konular arasında; evliliğe hazırlık, boşanma ve boşanma sonrası psikolojik destek, boşanma süreci ve çocuk, yeniden evlenen çiftler, iletişim güçlükleri, ilişki çatışmaları, kronikleşmiş ilişki sorunları, uyum ve güven sorunları, çiftlerin ailelerinden kaynaklanan sorunlar gibi başlıklar yer alıyor.

Vatandaşlar ayrıca kıskançlık, sadakatsizlik, cinsellik, evdeki sorumluluk ve görevler, hamilelik, çocuk yetiştirme konuları, çocuk ya da ergende gelişen uyum sorunları ya da davranış değişiklikleri, zorlayıcı ve ağır yaşam olayları, kayıp, hastalık, ölüm, iflas gibi konularda da Tepebaşı Belediyesi uzmanlarına danışabiliyor. Çift ve aile danışmanlığı hizmeti hafta içi her gün mesai saatleri içinde, online olarak zoom platformu üzerinden gerçekleştiriliyor.
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