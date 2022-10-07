Tepebaşı’ndan ETB’ye ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, yapılan seçim sonrasında güven tazeleyen Eskişehir Ticaret Borsası (ETB) Başkanı Ömer Zeydan ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Meclis üyeleri ve başkan yardımcıları ile birlikte Başkan Zeydan’ı makamında ziyaret eden Başkan Ataç, tebriklerini iletti. Ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Zeydan da Başkan Ataç ve Tepebaşı heyetine teşekkürlerini iletti. Buluşmada Tepebaşı Belediyesi ve ETB arasındaki iş birliğinin mutluluk verici olduğu ifade edilirken, ilerleyen süreçte de bu birlikteliğin devam edeceği belirtildi.

Ziyaret, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.