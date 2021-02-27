Tepebaşı’nda vezneler açık olacak

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, vergi borcu yapılandırması için başvuru yapan vatandaşların ilk taksitlerini ödeyebilmeleri için 28 Şubat Pazar günü tahsilat hizmeti vermek üzere açık olacak.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, 17 Kasım 2020 tarihinde yürürlüğe giren kanun kapsamında vergi borçlarını yapılandıran vatandaşlara, ilk taksit ya da peşin ödeme için son günün 1 Mart 2021 Pazartesi olduğunu hatırlattı.

Yetkililer, ödeme yapacak olan vatandaşlar için Tepebaşı Belediyesi veznelerinin 28, Şubat Pazar günü 10.00-16.00 saatleri arasında hizmet vereceğini kaydetti.

Öte yandan vergi ödemesi yapacak olan vatandaşlar, yapacakları işleme dair belgelerini ibraz etme şartıyla, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından da muaf tutuldu.