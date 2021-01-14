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Tepebaşı’nda tonlarca atık ekonomiye kazandırıldı

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, her yıl binlerce ton atığın geri dönüşümü ile ekonomik kazanım sağlarken, 2020 yılında 9 milyon 378 bin 928 kilogram atık toplanarak ekonomiye kazandırıldı.

ESKİŞEHİR 14.01.2021, 14:56
Tepebaşı’nda tonlarca atık ekonomiye kazandırıldı

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, her yıl binlerce ton atığın geri dönüşümü ile ekonomik kazanım sağlarken, 2020 yılında 9 milyon 378 bin 928 kilogram atık toplanarak ekonomiye kazandırıldı.

Tepebaşı Belediyesi vatandaşların daha temiz ve güvenilir bir çevrede yaşamlarını sürdürmeleri için gerekli önlemleri alırken bu doğrultuda gerçekleştirdiği faaliyetlerine devam ediyor. Sürdürülen çalışmalar ile 2020 yılında da tonlarca atığın geri kazanımını sağlayan Tepebaşı Belediyesi, atık toplama sisteminin düzenli işleyişi ve toplama miktarları açısından verimli bir yılı geride bıraktı.

Geçtiğimiz yıl 1’inci Sınıf Atık Getirme Merkezi’ni faaliyete geçiren Tepebaşı Belediyesi, belediye hizmet binasına Sıfır Atık Belgesi alan Eskişehir’in ilk belediye olmayı da başardı. Sokak toplayıcılarına statü kazandıran GESİKOOP “Tepebaşı Geri Dönüştürülebilir Atık Toplayıcıları Sosyal İşletme Kooperatifi”de 2020 yılında kuruldu. Mahallelerdeki belli eczaneler ilaç toplama noktası olarak belirlendi ve 40 adet ilaç toplama kutusu yerleştirildi. 2020 yılı Ekim ayında ise Çevre Yönetim Birimi kuruldu. Sıfır atık yönetim sistemi kurduğunu “Sıfır Atık Belgesi” alarak belgeleyen Eskişehir’deki ilk ve tek belediye de Tepebaşı Belediyesi oldu. Tepebaşı Belediyesi, çevre sorunlarının çözümlenebilmesi için sisteme yönelik çalışmalarının yanı sıra eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını da pandemi sürecine rağmen etkin bir şekilde devam ettirdi. Online çevre eğitim programlarında 2 bin 738 öğrenci çevre ve atık yönetimi konusunda bilinçlendirildi.

Rakamlar ile atık miktarları

Tepebaşı Belediyesi geri kazanım çalışmaları kapsamında 2020 yılında; 9 milyon 109 bin 755 kg ambalaj atığı, 60 bin 111 kg bitkisel atık yağ, 2 bin 216 kg atık pil, 201 bin 362 kg tekstil atığı, 886 kg atık ilaç, 4 bin 598 kg da elektronik eşya atığı toplamayı başardı. Böylelikle 2020 yılında toplanan atık miktarı, 9 milyon 378 bin 928 kg olarak gerçekleşti.
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