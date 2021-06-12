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Tepebaşı parklarında çim biçme çalışması sürüyor

Tepebaşı Belediyesi ilçedeki parkların bakım çalışmaları ile birlikte çim biçme işlerini sürdürüyor.

ESKİŞEHİR 12.06.2021, 13:01
Tepebaşı parklarında çim biçme çalışması sürüyor

Tepebaşı Belediyesi ilçedeki parkların bakım çalışmaları ile birlikte çim biçme işlerini sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi ilçedeki parklarda gerçekleştirdiği bakım çalışmalarını aralıksız biçimde sürdürüyor. Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda kent genelindeki parklarda rutin park bakım ve çim biçme işlerine devam ediyor. Son olarak Çukurhisar, Şirintepe, Esentepe, Hoşnudiye, Batıkent, Zincirlikuyu ve Yenibağlar mahallelerindeki parklarda çalışma yapan ekipler, çimlerin biçilmesi ile birlikte yabani otların temizlik çalışmalarını da gerçekleştirdi.

Park Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri de kent halkının keyifle vakit geçirdiği parklarda, bakım çalışmalarının aksatılmadan devam edeceğini bildirdi.
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