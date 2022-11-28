Tepebaşı çiçekler ile güzelleşiyor

Tepebaşı Belediyesi, seralarında ürettiği on binlerce çiçek ile kent genelinde rengarenk bir görüntü oluşturmayı sürdürüyor. Çiçek üretimine yaz-kış devam edilirken, seralarda yetişen yıllık ortalama 200 bin çiçek, Tepebaşı’nın görünümüne güzellik katıyor.

Tepebaşı Belediyesi, seralarında yetiştirdiği çiçekler ile ilçenin dört bir yanını süslemeye devam ediyor. Tepebaşı Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki Zincirlikuyu Mahallesi’nde bulunan seralarında yetiştirilen çiçekler, ilçenin dört bir yanını renklendiriyor. 75 dönümlük arazi üzerinde kurulu bulunan seralarda ve fidanlık alanda, bitkilerin bakımının yanı sıra mevsimlik çiçek üretimi de gerçekleştiriliyor. Tepebaşı Belediyesi, kendi kurduğu tam otomasyonlu seralarda çeşitli türlerde binlerce kışlık ve yazlık çiçek yetiştirilirken, üretim 4 mevsim devam ediliyor. Serada yetiştirilen çiçekler, bitkiler ve çeşitli ağaçlar sayesinde Tepebaşı’nın parkları, sokakları, refüjleri rengarenk ve güzel bir görünüm kazanmış oluyor. Bu üretimlerin yanı sıra bitkilerin sağlıklı gelişimleri için yapılan işlemler dahilinde saksı değişimi, budama ve bakım çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Seralarda üretilen menekşe, Çin karanfili, petunya, aslanağzı, alisyum, top kadife, horozibiği, ipek çiçeği, sardunya, çok yıllık yıldız çiçeği, gazania, adaçayı çiçeği, gaillardia, margarit papatyası ve calendula türlerinden çiçeklerin ekimi, belediye ekiplerince yapılıyor.

Eskişehirliler de kent genelinde gerçekleştirilen çiçeklendirme çalışmalarından memnuniyet duyduğunu belirtiyor.