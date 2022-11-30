TEI’den ESOGÜ Sivrihisar MYO’ya bilgisayar laboratuvarı

Ülkemizin havacılık motorlarındaki gururu TEI, eğitim alanında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk faaliyetleriyle de adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sosyal sorumluluk faaliyetlerinde eğitime verdiği önemle dikkat çeken Türkiye’nin lider motor şirketi TEI, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sivrihisar Meslek Yüksekokulu’na (MYO) bilgisayar laboratuvarı kurdu. 25 masaüstü bilgisayar ve ağ donanımlarını kapsayan bu destekle kurulan laboratuvarın açılışı 28 Kasım günü gerçekleşti. Açılışa ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Sivrihisar Kaymakamı Hüseyin Sayın, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ramazan Erdağ, Prof. Dr. Hakan Demiral, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Murat Olgun, İlçe Müftüsü Mustafa Budak, İlçe Millî Eğitim Müdürü Erdoğan Bozkurt ve davetliler katıldı.

Törendeki konuşmasında ESOGÜ Rektörü Prof. Çolak, “Kurumumuza ve eğitime verdikleri destek için şehrimizin önemli kuruluşu TEI’ye teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize önemli katkı sağlayacak bir laboratuvarı okulumuza kazandırmış olduk.” dedi. Açılış törenindeki konuşmasında eğitime verdikleri öneme değinen Genel Müdür Akşit de “Farklı seviyelerde birçok eğitim kurumuna çok çeşitli desteklerde bulunuyoruz. ESOGÜ Sivrihisar Meslek Yüksekokuluna da bir bilgisayar laboratuvarı kazandırdık. Hayırlı, uğurlu olsun.” dedi.