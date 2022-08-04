Tarihi ve doğal güzelleri ile Sivrihisar turistlerin tercihi haline geliyor

Tarihi turistik alanları ve doğal manzarası ile hem yerli hem de yabancı turistlere ev sahipliği yapan Eskişehir’in Sivrihisar İlçesi, özellikle yaz tatilinde ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Eskişehir’in Sivrihisar İlçesi’nde bulunan tarihi mekanlar ve yöresel lezzetler, yaz tatilini fırsat bilen vatandaşlar tarafından ilk sıralarda yer alıyor. Bölgedeki turistik alanlar başta olmak üzere çeşitli müzeler ve ilçenin muhteşem manzarası aynı zamanda filmlere de konu oluyor. Türkiye’nin ilk uygulamalı Kilim Müzesi, 850 yıllık tarihi Ulu Cami, Açık Hava Heykel Müzesi, Zaimağa Konağı, Nasreddin Hoca Kültür Evi, Tarihi Saat Kulesi ve Seyir Terası, Ermeni Kilisesi, Pessinus Antik Kenti, Balık Damı gibi alanlar ile hem yerli hem de yabancı turistlerin akınına uğrayan Sivrihisar, turizm ile her sene çıtayı yükseltmeye devam ediyor.