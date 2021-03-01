banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bursa İskender'e kendi çalışanlarından 7 milyonluk vurgun!
Bursa İskender'e kendi çalışanlarından 7 milyonluk vurgun!
Ermenistan’ın başkenti Erivan’da göstericiler hükümet binasını bastı
Ermenistan’ın başkenti Erivan’da göstericiler hükümet binasını bastı
Dolar haftaya kritik seviyenin atında başladı
Dolar haftaya kritik seviyenin atında başladı
100 dolara kendini kiralıyor...
100 dolara kendini kiralıyor...

Tarih belirsizliği gelin adaylarını tedirgin ediyor

Pandemi tedbirleri dolayısıyla durdurulan düğün ve organizasyonlardaki başlangıç tarihi belirsizliği, hem sektör esnaflarını hem de gelin adaylarını tedirgin ediyor.

ESKİŞEHİR 01.03.2021, 10:10
4
Tarih belirsizliği gelin adaylarını tedirgin ediyor

Pandemi tedbirleri dolayısıyla durdurulan düğün ve organizasyonlardaki başlangıç tarihi belirsizliği, hem sektör esnaflarını hem de gelin adaylarını tedirgin ediyor.

Yurt genelinde pandemi tedbirleri dolayısıyla yasaklanan düğün ve organizasyonlar için henüz başlangıç tarihi belirlenmedi. Sadece 30 kişilik nikâhlara izin verilen dönemde düğün hazırlığı yapan vatandaşlar tedirgin. Düğün hazırlıklarında ilk duraklardan birisi olan gelinlikçiler belirsizlikten dolayı büyük problemlerle mücadele ediyor.

“Düğün salonları açılırsa biz daha verimli işler yapabiliriz”

Eskişehir’de 17 yıldır gelinlik sektöründe işletme sahibi olarak hizmet veren Şennur Çoban, “Müşterilerimizin bize genel olarak yansıttıkları problem pandemi dolayısıyla olan kısıtlamalar ile düğünlerin yapılamıyor olması ve tarih konusunda belirsizlik. Gelen müşteriler tarih olmadığı için sadece modellere bakıp fikir edinip gidiyorlar. Bizlerin hızlı bir sezon geçirmesi için ilk etapta düğün salonlarının açılması gerekiyor. Birbirimize bağlı hareket ediyoruz. Düğün salonları açılırsa biz daha verimli işler yapabiliriz” dedi.

“Kişiye özel dikim yapıyoruz”

Gelinlik bakmak için gelen gelin adaylarının pandemi koşullarında düğünlerini yapıp yapamayacakları tedirginliklerinin olduğunu belirten Çoban şu ifadeleri kullandı:

“Gelin adaylarındaki genel algı pandemi korkusuyla tarihteki belirsizlik oluyor. Düğünlerin ne zaman başlayacağını bilmedikleri için tedirginlik yaşıyorlar. Şimdiden gelip seçtikleri modeli ilerleyen zamanda beğenmemekten veya fikirlerinin değişmesinden çekiniyorlar. Bu belirsizlikle birlikte geçen zamanla fiziki değişim yaşama tedirginlikleri var. Vücut şeklinin değişmesiyle diktirilecek gelinlikte sorun yaşamaktan çekiniyorlar. Bunlardan çekinmelerine gerek yok. Çünkü bizler kişiye özel dikim yapıyoruz. Gelin adaylarımızı bu konuda bilgilendiriyoruz fakat stres ve heyecandan bunu anlayamıyorlar. Özel dikim yapan gelinlikçilerde fiziki değişikliklerde gelinlikte onarım yapılıyor. Çünkü üzerlerine göre özel dikim yapılıyor. Pandemi kaynaklı geçen sezona ait birçok gelinlik elimizde mevcut. Gelinlikler bizde bekliyor ve tarihler netleştiği takdirde gelinliklerini teslim edeceğiz. Düğünlerin açılmasıyla alakalı bir tarih belli olsa bizler müşterilerimize daha sağlıklı cevaplar vereceğiz. Ayrıca müşterilerimizin de bize sağlıklı dönüş yapacağını düşünüyorum.”
Yorumlar (0)
banner422
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 57
2. Beşiktaş 25 54
3. Fenerbahçe 26 54
4. Trabzonspor 26 48
5. Hatayspor 26 45
6. Alanyaspor 26 42
7. Gaziantep FK 26 40
8. Karagümrük 26 40
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 25 32
12. Konyaspor 25 31
13. Malatyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Rizespor 26 28
16. Kayserispor 25 25
17. Başakşehir 26 25
18. Erzurumspor 26 25
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 25 21
21. Ankaragücü 25 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Ankara Keçiörengücü 24 39
8. Tuzlaspor 23 38
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 23 26
13. Menemenspor 23 26
14. Balıkesirspor 23 24
15. Boluspor 23 23
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 23 14
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 26 62
2. M. United 26 50
3. Leicester City 26 49
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 26 44
6. Liverpool 26 43
7. Everton 24 40
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 24 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 26 34
13. Crystal Palace 26 33
14. Southampton 25 30
15. Burnley 26 28
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 26 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 24 52
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 24 41
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20