Suyun buz tuttuğu derecede ekmek kavgası

Eskişehir’de sıfırın altında seyreden keskin soğuklarda, sürekli su ve buz ile çalışan balıkçı esnaf, hava şartlarının yanı sıra müşterilerin sabırsızlığının da kendilerini zorladığını belirtti.

Balıkçı esnafı, sabahtan akşama kadar soğuk hava ile mücadele veriyor. Eksi 10 derecelere varan Eskişehir soğuğunda çalışan esnaf, balık temizliği, etrafın yıkanması ve tezgâhların temiz tutulması adına bütün gün buz ve su ile uğraşıyor. Soğuk havaların kendilerini zorladığını, ancak asıl sorunun sabırsız müşteriler olduğunu söyleyen esnaf, vatandaşlardan anlayış beklediklerini dile getirdi.

“İşimi zevkle yapıyorum, insanlara hizmet iyi bir şeydir”

Yaklaşık 40 yıldır balık temizleyerek geçimini sağlayan 58 yaşındaki Niyazi Arslanbenzer, işinin en zor kısmının soğuk havalar olduğunu belirtti. İşini severek yaptığını aktaran Arslanbenzer, “Bunun zorluğu, soğuk. Başka zorluğu yok. Ama bunu zevkle yapıyorum desem yalan olmaz. İnsanlara hizmet iyi bir şeydir. Memnun kalırlar. Evde uğraşmıyorlar. Temizliyor, hazırlıyor, paketliyor, gönderiyoruz. Sürekli ayakta kaldığımız için ve hamsiyle tek tek uğraştığımız için bayağı yoruyor. Havalar güzel olduğu zaman zevkle çalışıyoruz, ama soğuk olduğunda sıkıyor. Sabahtan geliyoruz, müşteri sürekli balık aldığı için akşama kadar böyle balık temizliyor, hizmet ediyoruz” dedi.

27 yıldır Arslanbenzer ile aynı işi yapan 66 yaşındaki Salih Meter ise “Zorluklarını görüyorsunuz, soğuk havada donuyoruz başka zorluğu yok” ifadelerini kullandı.

“Müşterilerimiz sabırlı olmalı”

Becerikli ve yapıcı olunduğu sürece mesleklerinin bir zorluğu olmadığını savunan diğer bir balıkçı esnaf Ahmet Bayram ise sabırsız müşterilerden yakındı. Ekmek parası için hizmet verdiklerini dile getiren Bayram, “Dışarısı eksi 10 derece. Şu anda bu işin hiçbir zorluğu yok, yeter ki becerikli ve yapıcı ol. Müşterilerimiz bize sabır göstersin, elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Sabah 8’de geliyoruz, akşam 7-8’e kadar soğuğun içinde hizmet veriyoruz. Ekmek için çalışıyoruz. Şu anda en çok müşterilerimize bağlıyız, sabırlı olmalılar. Balığı oradan alıyor, kasaya geçiyor, buraya gelip ‘Balığımı ver’ diyor. Görmüyor ki sırada 20 kişi var. Tek sıkıntımız bu” diye konuştu.