Sürdürülebilir otelcilik eğitimleri sürüyor

Tepebaşı Sürdürülebilir İşletmeler Projesi çerçevesinde eğitim süreci, turizm sektörü ve oteller için devam ederken son olarak Sürdürülebilir Turizm Finansmanı konusunda alanında uzman isimler, otelcilere önemli bilgiler aktardı.

Tepebaşı Belediyesi’nin küresel amaçlar çerçevesinde başlattığı Tepebaşı Sürdürülebilir İşletmeler Projesi devam ediyor. İşletmelerin faaliyetlerinde çevresel, sosyal, kültürel, ekonomik, insan hakları, sağlık, güvenlik gibi konuları ele alarak daha sürdürülebilir olmalarını amaçlayan proje çerçevesinde ilk olarak oteller ele alındı. Anemon Otel ev sahipliğinde gerçekleştirilen son eğitim çalışmasında, sürdürülebilir turizm finansmanı konusu ele alındı.

BEBKA’nın çalışma yapısı ve alanlarından bahsederek sunumuna başlayan BEBKA Uzmanı Güliz Ünal, sürdürülebilir turizm sektörüne yönelik var olan çalışmalarından bahsederek, yereldeki taleplere göre hibe programlarını çeşitlendirdiklerinin altını çizdi. TurSEFF Pazarlama Başdanışmanı Arif Ergin ise TurSEFF’’in ne olduğu, amacı, program yapısı ile ilgili bilgiler verdikten sonra iklim değişikliğinden bahsederek, Türkiye’deki durumla ilgili somut örneklere yer verdi. TurSEFF’in proje finansmanı hakkında bilgi veren Ergin, sunumuna turizm sektörüne yönelik finansman ve teknik destekler ile devam etti. Son olarak otellerde uygulanabilecek yeşil projeleri katılımcılarla paylaşarak çözüm önerilerinden bahseden Ergin, sürdürülebilir otelciliğe yönelik merak edilen soruları cevaplayarak sunumunu tamamladı.

TurSEFF Finans Kurumları İlişkileri Müdürü Seyran Hatipoğlu da sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir finansın tanımını yaptıktan sonra TurSEFF finansman yapısı ve teknik destek süreçlerinden bahsetti. Sunumunda enerji verimliliğinden bahseden Hatipoğlu, yenilenebilir enerji finansman süreçlerini de ele alarak konuyla ilgili daha önce yapılmış örnek proje değerlendirmelerini sundu.

Program çerçevesinde eğitimlerini eksiksiz olarak tamamlayan otellere, kriterlere uyum sağlamaları için belli bir zaman verilecek. Faaliyetlerini kriterler çerçevesinde dönüştüren oteller Sürdürülebilir İşletmeler Sertifikası almaya hak kazanacak.