Su pompaları ve demir kapı hırsızının tutuklu olduğu tespit edildi

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıcakaya Orta Sakarya Sular İdaresi Kooperatifi’nde yaşanan hırsızlık olayının failinin, halen tutuklu bulunan A.Ö. olduğunu tespit etti.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Mihalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçmişte Sarıcakaya Orta Sakarya Sular İdaresi Kooperatifi’ne ait su pompa istasyonundan kimliği belirsiz şahıslar tarafından 15 bin TL değerinde demir kapı ve 3 adet 45 kilowattlık elektrikli su motorlarının pompalarının çalındığını tespit etti. Olay Yeri İnceleme Timinin (OYİT) yaptığı fiziki ve teknik araştırmalar sonucunda hırsızlık olayının failinin, Eskişehir genelinde gerçekleşen birçok hırsızlıktan suç kaydı olan ve halen tutuklu bulunan A.Ö. isimli şahıs olduğu belirlendi.