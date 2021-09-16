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Spor Taban Birlikleri’nin başkanları toplandı

Amatör futbolda yeni sezon öncesi Spor Taban Birlikleri’nin başkanları bir araya geldi.

ESKİŞEHİR 16.09.2021, 13:50
Spor Taban Birlikleri’nin başkanları toplandı

Amatör futbolda yeni sezon öncesi Spor Taban Birlikleri’nin başkanları bir araya geldi.

EASKF öncülüğünde ve binasında yapılan toplantıya, Eskişehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sadri Atam, Genel Sekreter, Ömer Türedi, Futbol il temsilcisi Ethem Üzer, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Bingöl, İl Hakem Kurulu Başkanı ve klasman gözlemcisi Nihat Karaca, TFFHGD Eskişehir Şube Başkanı İlhami Can, Futbol Saha Komiserleri Derneği Eskişehir Başkanı Varol Ümit Uludağ, Müsabaka Sağlıkçılar Başkanı İsmail Erol, EASKF yönetiminden Turgay Çankaya, Nevzat Aslan ve Bekir Kalkan katıldı.

EASKF Başkanı Atam, Taban Birlik başkanları ile yeni sezon öncesi oluşabilecek sıkıntıları konuştu. Atam “Bu toplantıda değerlendirme yaptık. Amacımız sıkıntısız bir sezon geçirmek. Önümüzdeki günlerde de kulüp temsilcileri ile bir araya gelmek istiyoruz. Aşı zorunluluğu olduğu için kulüplerimizin lige katılıp katılmayacağı önemli. Bizler de ona göre kesin programı yapacağız” dedi.

Dernek başkanları da sıkıntılardan bahsedip çözüm yolu için fikir alışverişinde bulunuldu.

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