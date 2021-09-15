banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Taksi şoförleri için yaş sınırında yeni düzenleme
Taksi şoförleri için yaş sınırında yeni düzenleme
Acun Ilıcalı Ebru Gündeş ile anlaştı
Acun Ilıcalı Ebru Gündeş ile anlaştı
Merkez Bankası’ndan 3,4 milyar dolarlık rezerv adımı
Merkez Bankası’ndan 3,4 milyar dolarlık rezerv adımı
Dolar, euro, altın ve kripto para piyasalarında son durum
Dolar, euro, altın ve kripto para piyasalarında son durum

Sokak hayvanları yağmurdan böyle korundu

Eskişehir’de sokakta yaşayan hayvanlar, dükkân önlerinde ve bina saçakları altında buldukları kuru yerlerde yağmurdan korunmaya çalıştı.

ESKİŞEHİR 15.09.2021, 13:57
Sokak hayvanları yağmurdan böyle korundu

Eskişehir’de sokakta yaşayan hayvanlar, dükkân önlerinde ve bina saçakları altında buldukları kuru yerlerde yağmurdan korunmaya çalıştı.

Gece saatlerinden beri etkili olan yağış tüm şehirde hayatı olumsuz etkiledi. Sokakta yaşayan hayvanlar, bulabildikleri kuru yerlere sığındı. Kimi apartman saçaklarının altında, kimi ise dükkân önlerinde yağmurdan korundu. Can dostları, hayvanseverlerin bıraktığı yiyeceklerle karnını doyurdu.

Yorumlar (0)
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Tuzlaspor 4 10
4. Manisa FK 4 9
5. Erzurumspor 5 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 5 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 3 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0