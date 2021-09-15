Sokak hayvanları yağmurdan böyle korundu

Eskişehir’de sokakta yaşayan hayvanlar, dükkân önlerinde ve bina saçakları altında buldukları kuru yerlerde yağmurdan korunmaya çalıştı.

Gece saatlerinden beri etkili olan yağış tüm şehirde hayatı olumsuz etkiledi. Sokakta yaşayan hayvanlar, bulabildikleri kuru yerlere sığındı. Kimi apartman saçaklarının altında, kimi ise dükkân önlerinde yağmurdan korundu. Can dostları, hayvanseverlerin bıraktığı yiyeceklerle karnını doyurdu.