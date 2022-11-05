Siyasal Bilimler Kulübü’nden “Bağımlılığa Karşı Sosyal Farkındalık”

Anadolu Üniversitesi Siyasal Bilimler Kulübü tarafından düzenlenen “Bağımlılığa Karşı Sosyal Farkındalık” semineri Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2009’da gerçekleştirildi.

Eskişehir Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Şube Polis Memuru Mehmet Nergiz’in konuşmacı olarak yer aldığı seminere, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi ve Kulüp Danışmanı Doç. Dr. Kürşad Emrah Yıldırım ve Arş. Gör. Muhammed Habip Bilgiç ile çok sayıda öğrenci katılım gösterdi.

Mehmet Nergiz: “Her şey bir kereden bir şey olmaz ile başlıyor”

Narkotik Şube Birimi Polis Memuru Mustafa Nergiz etkinliğin açılış konuşmasında etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek bağımlılık konusunda şunlara değindi:

“Anadolu Üniversitesinde yapmış olduğumuz stant etkinliklerinde sizlere bağımlılık konusunda bilgilendirmeler yaptık. Bugün sizlerle Narkotik Daire Başkanlığı’mızın bir alt birimi olan Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM)’nin gençlere yönelik hazırlamış olduğu bilgilendirme faaliyetinde narkotik suçlarla mücadelenin önemi, madde bağımlılığının kullanımı ve etkileri, narkotik madde çeşitleri gibi birçok konuda bilgi vereceğiz. Uyuşturucu maddeler toplumu ve bireyleri gerek psikolojik açıdan gerek ise sosyolojik açıdan kötü etkilemektedir. Bu noktada asıl değinilmesi gereken mevzu ülkenin geleceği gençlerimize gerekli bilgilendirmeler yapmaktır.”

Sena Payze: “Kulüp yolculuğumuzda sizlerle buluşmaktan gurur duyuyoruz”

Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren Siyasal Bilimler Kulübü Başkanı Sena Payze, kulübün ilk seminerinde bağımlığa karşı mücadele konusunu ele almanın önemine değinerek şunları söyledi:

“Biz yeni kurulmuş bir kulüp olarak ilk seminerimizi gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu süreçte bize destek veren başta Öğrenci Kulüp Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Kasal’a, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Başkanımız Prof. Dr. Murat Ercan’a, Bölüm Başkan Yardımcımız Doç. Dr. Mustafa Karaca’ya, Doç. Dr. Kürşat Emrah Yıldırım’a ve Arş. Gör. Muhammet Habip Bilgiç’e desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.”

Seminer, öğrencilerden gelen soruların yanıtlanmasıyla sona erdi.