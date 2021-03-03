Sivrihisarlılardan ‘başsağlığı ve hayırlı olsun’ ziyareti

Sivrihisar Sosyal Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Arslan ve Yönetim Kurulu üyeleri; Sivrihisar Eğitim Vakfı Başkanı (SEV) olarak yeni seçilen Bekir Kalır’ı makamında ziyaret ederek, başsağlığı ve hayırlı olsun temennisinde bulundular.

Ziyarette; Sivrihisar Eğitim Vakfı (SEV) Başkanı iken vefat eden Naci Şakar için baş sağlığı dileğinde bulunuldu ve Sivrihisar özelinde geliştirilecek projeler üzerinde görüşüldü. Sivrihisarlılar Dernek Başkanı İsmail Arslan, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, ‘’Dernek yönetimi ve Denetimi olarak; Sivrihisarlılar Eğitim Vakfı’na başsağlığı dileyerek, yeni Başkan olan Bekir Kalır’a ‘hayırlı olsun’ dedik ve başarı temennisinde bulunduk. Merhum Naci Şakar, 15 yıldır SEV’in başkanlığını yürütüyordu. Şakar’a, Allah rahmet eylesin. Kabri cennet olsun’’ dedi.