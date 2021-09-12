banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
13 goril Covid-19'a yakalandı
13 goril Covid-19'a yakalandı
Twitter’dan ‘troll’ hamlesi: Bot hesaplar ifşa edilecek
Twitter’dan ‘troll’ hamlesi: Bot hesaplar ifşa edilecek
Esaret altındaki balinanın intihar girişimi yürek dağladı
Esaret altındaki balinanın intihar girişimi yürek dağladı
Fas'ın yeni başbakanı Aziz Ahnuş oldu
Fas'ın yeni başbakanı Aziz Ahnuş oldu

Şişe toplayarak hem kendine hem annesine bakıyor

Eskişehir’de yol kenarlarına atılan cam şişeleri toplayıp satan 58 yaşındaki Hasan Düzgün, kazandığı parayla hem geçimini sağlıyor hem de 86 yaşındaki annesine bakıyor.

ESKİŞEHİR 12.09.2021, 11:09
Şişe toplayarak hem kendine hem annesine bakıyor

Eskişehir’de yol kenarlarına atılan cam şişeleri toplayıp satan 58 yaşındaki Hasan Düzgün, kazandığı parayla hem geçimini sağlıyor hem de 86 yaşındaki annesine bakıyor.


Eskişehir’de yaşayan Hasan Düzgün, gün boyu kent genelinde dolaşarak yol kenarlarına atılan cam şişeleri topluyor. Topladığı şişeleri satarak ayda ortalama kazandığı 600 lirayla geçimini sağlayan Düzgün, 86 yaşındaki annesine de tek başına bakıyor. Kazancının zaman zaman yükseldiğini dile getiren Düzgün, ekmek parası için her gün elektrikli bisikletiyle kilometrelerce yol katediyor. Öte yandan Düzgün, çevreye duyarsızca atılan ve yangın tehlikesi oluşturan cam şişelerin temizlenmesine de vesile oluyor.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Konyaspor 4 10
3. Trabzonspor 3 9
4. Fenerbahçe 3 9
5. Karagümrük 4 7
6. Galatasaray 3 7
7. Kayserispor 4 7
8. Altay 4 6
9. Malatyaspor 4 6
10. Kasımpaşa 4 5
11. Hatayspor 3 4
12. Antalyaspor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 4 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 12
2. Manisa FK 4 9
3. Eyüpspor 4 9
4. Erzurumspor 4 9
5. Tuzlaspor 3 7
6. Bandırmaspor 4 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Adanaspor 4 5
9. Ankara Keçiörengücü 3 4
10. Kocaelispor 3 4
11. Samsunspor 2 3
12. İstanbulspor 3 3
13. Balıkesirspor 2 3
14. Denizlispor 4 3
15. Menemenspor 4 3
16. Bursaspor 3 1
17. Altınordu 3 1
18. Gençlerbirliği 3 1
19. Boluspor 2 0
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Man City 4 9
4. Brighton 4 9
5. Tottenham 4 9
6. West Ham 4 8
7. Liverpool 3 7
8. Everton 3 7
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 3 2
18. Burnley 3 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 4 8
2. Real Madrid 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Valencia 3 7
5. Barcelona 3 7
6. Atletico Madrid 3 7
7. Mallorca 4 7
8. Real Sociedad 3 6
9. Osasuna 3 5
10. Rayo Vallecano 4 4
11. Villarreal 3 3
12. Levante 4 3
13. Cádiz 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0