Şiddetli yağmur mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırları vurdu

Eskişehir’de etkili olan yağmur sonucu mevsimlik tarım işçisi olan 40 kişinin konakladığı 11 çadırda hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre, Sivrihisar İlçesi’nin Benlikuyu Mahallesi’nde aniden bastıran yağmur bölgedeki mevsimlik tarım işçilerinin çadırlarına zarar verdi. Sivrihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgesinde yapılan incelemede 11 çadırın yoğun yağmur yağışından dolayı zarar gördüğü tespit edildi. Çadırların içerisinde bulunan toplamda 40 kişiye ait muhtelif yaşam malzemeleri, battaniye, halı, yastık ve yorganlar kullanılamaz hale geldi.

Şiddetli yağıştan çadırları zarar gören mevsimlik tarım işçileri, kendi istekleriyle geceyi bölgede bulunan araçlarında geçirdi. Mağdur tarım işçileri, çadırlar bölgesine su girişini engellemek amacıyla kepçe talep etti. Talep üzerine Sivrihisar Belediyesi ve Karayolları 45. Şube Şefliği’nce zarar gören çadırlar bölgesine, düzenlenme ve yeni şu baskınının önüne geçme çalışmaları için iş makinası ve ekip gönderildi.