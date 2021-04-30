banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan bayram namazı açıklaması
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan bayram namazı açıklaması
Osman Kavala davasında flaş gelişme!
Osman Kavala davasında flaş gelişme!
Kripto paralar 'resmen' ödemelerde yasak!
Kripto paralar 'resmen' ödemelerde yasak!
Ünlü oyuncu zor günler geçiriyor!
Ünlü oyuncu zor günler geçiriyor!

Seyir halindeki otomobili motor kısmından alev aldı

Eskişehir’de seyir halindeyken alev alan otomobilde maddi hasar oluştu.

ESKİŞEHİR 30.04.2021, 17:30
2
Seyir halindeki otomobili motor kısmından alev aldı

Eskişehir’de seyir halindeyken alev alan otomobilde maddi hasar oluştu.

Üniversite kavşağında meydana gelen olayda, isürücü Mert Ekici, seyir halindeki aracının içine duman gelmesiyle yol kenarında durdu. Ne olduğunu anlamayan sürücü, 11 AAS 899 plakalı otomobilinin motor kısmından alev aldığını fark etti. Yoldan geçen bir halı yıkama fabrikasına ait araçta bulunan hortumla su tutularak söndürülen yangın sonucu araçta maddi hasar oluştu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kontrollerini yaparken, tehlikeyi önlemek için araçta bulunan LPG tüpünün bağlantı noktalarını söktü.
Yorumlar (0)
22°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?