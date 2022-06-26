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Şehit Arduç’un evinin önünde mevlit okutuldu

Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında şehit düşen 29 yaşındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç için evinin önünde Mevlid-i Şerif okutuldu.

ESKİŞEHİR 26.06.2022, 17:50
Şehit Arduç’un evinin önünde mevlit okutuldu

Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalında şehit düşen 29 yaşındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç için evinin önünde Mevlid-i Şerif okutuldu.

Diyarbakar’ın Lice ilçesi Göçer Mahallesi kırsalında 22 Haziran Çarşamba günü icra edilen Eren Abluka-18 Operasyonu’nda, teröristlerle girilen çatışmada Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç şehit düşmüştü. Bugün şehit Arduç’un ailesinin yaşadığı Kırmızıtoprak Mahallesi Altan Sokak’ta bulunan evin önünde, mevlit töreni gerçekleştirildi. Düzenlenen törene; Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Eskişehir İl Jandarma Komutanı Ercan Atasoy, İl Müftüsü Bekir Gerek, İl Jandarma Komutanlığında görevli personeller, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı. Törende, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi.

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