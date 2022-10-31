Sağlık iletişimcileri Eskişehir’de buluşuyor

Sağlık iletişimi alanında çalışmalarda bulunan akademisyen, uzman ve medya mensupları, 3-4 Kasım günleri arasında Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nin ev sahipliğinde Eskişehir’de düzenlenecek olan 8’inci Sağlık İletişimi Sempozyumu’nda bir araya gelecek.

Sağlık Bakanlığı temsilcilerinin de katılacağı bu yılki sempozyumda farklı üniversitelerin tıp, sağlık bilimleri, iletişim ve edebiyat fakültelerinden öğretim üyelerinin yanı sıra, farklı hastanelerde görev yapan uzman doktor ve kurumsal iletişim sorumluları da yer alacak.

Sempozyum hakkında bilgi veren İletişim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülend Aydın Ertekin "İki gün sürecek bu yılki sempozyumda 21 akademik bildirinin sunumu gerçekleştirilecek. Ayrıca özel oturumlar ve panellerde toplam 24 konuk akademisyen ve uzman konuk konuşmacı olarak yer alacak. Sempozyumun 3 Kasım’da düzenlenecek açılış törenine Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü M. Burak Öztop’un katılımını bekliyoruz. Açılışın ardından başlayacak ilk panelde ideal sağlık haberciliği ve programcılığını konuşacağız. Medimagazin Genel Yayın Yönetmeni Dr. İbrahim Ersoy, Sağlık Muhabirleri Derneği Genel Sekreteri Selma Bıyıklı Adabaş ve Tvnet sağlık programı yapımcı ve sunucusu Ayşenur Asuman Uğur bu panelde bizlerle birlikte olacak. 4 Kasım’da online organize edilecek ikinci panelde ise sağlık iletişiminde güncel gelişmeleri değerlendireceğiz. O panelde de Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar Sur, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Prof. Dr. Ayla Okay, Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nden Doç. Dr. Sevgi Nehir ile bilim, teknoloji ve sağlık muhabiri Esra Öz konuşmacı olacak.” dedi.

Sağlık iletişiminin tüm boyutları tartışılacak

Sempozyumda sunulacak bildirilerde sağlık iletişiminin hekim-hasta ilişkileri, hasta ve hekim memnuniyeti, kurumsal iletişim, kamu sağlığı ve medyada sağlık konulu yayıncılık boyutlarının irdeleneceğini belirten Prof. Dr. Ertekin, davetli konuşmacılar hakkında ise şu açıklamalarda bulundu:

“3 Kasım’daki davetli konuşmacılarımız; Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Erol Özmen, SBÜ Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Uzman Doktor Fadime Sultan Albez, İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ayşe Okanlı, Anadolu Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şükrü Torun olacak. 4 Kasım’da ise Osmangazi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Cemal Cingi, Hacettepe Üniversitesi’nden Doç. Dr. Burcu Şimşek, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yasin Bulduklu Eskişehir’de konuğumuz olacak. Aynı gün online olarak ise Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Uzman Doktor Özlem Gürkut, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nden Prof. Dr. Elif Dikmetaş Yardan, Yeşilay Bilim Kurulu Başkanı ve İstinye Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Peyami Çelikcan sempozyumumuza katılacaklar.”