Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde “Kozmetoloji II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı” açılıyor

Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kozmetoloji Bilim Dalı, 2022-2023 Akademik Yılı Güz Dönemi’nde II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile eğitim vermeye hazırlanıyor.

Kozmetoloji Bilim Dalı’ndaki eğitim, kurulduğu 1994 yılından itibaren lisans ve yüksek lisans düzeyinde sürdürülüyor. Program, özellikle dünya genelinde kozmetik ve dermokozmetik ürünler ile ilgili konularda kaydedilen önemli gelişmeleri takip ediyor. Bu çalışmalar doğrultusunda eğitim veren program, sağlıkla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında bu ürünlerle ilgili alanlarda görev almak üzere, gerekli bilgi birikimine sahip uzman elemanlar, kozmetik endüstrisinde bu alanda görev alan ve alacak bilgi ve beceriye sahip uzmanlar yetiştirmek amacı taşıyor.

Kozmetoloji, disiplinlerarası bir alan olduğu için Kozmetoloji Tezsiz Yüksek Lisans programı; eczacıların yanı sıra bu alanda hizmet vermekte olan tıp doktorları, diş hekimleri, kimya mühendisleri, kimya lisans mezunları ve biyologları da kapsıyor.