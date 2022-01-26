Saatlerce süren yangında 80 kadar hayvan telef oldu

Eskişehir’de meydana gelen bir ağıl yangınında, içeride bulunan çok sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvan telef oldu. Ağılın sahibi Ayhan Kıpçak ise “700-800 bin lira zararımız var, perişan haldeyiz” sözleriyle çaresiz bekleyişini sürdürdü.

Olay, Tepebaşı’na bağlı Turgutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hayvancılıkla uğraşan Abdullah Kıpçak’a ait ağılda yangın çıktı. Nedeni henüz tam olarak belirlenemeyen yangında, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 6 saat boyunca devam eden yangında içeride bağlı şekilde bulunan çok sayıdaki büyükbaş ve küçükbaş hayvan alevlerin ortasında kaldı. İlk yardıma komşuların koştuğu olayda, mahsur kalan hayvanların bir kısmı kurtarıldı. İçeride kalan yaklaşık 30 büyükbaş ve 50 küçükbaş hayvan ise yanarak can verdi. Ağıl ve müştemilatın olduğu binada ağır hasar oluşurken, hayvanların sahipleri büyük üzüntü yaşadı.

“700-800 bin lira zararımız var, perişan haldeyiz.”

Yanan ağılın önünde çaresizce bekleyen Abdullah Kıpçak’ın oğlu Ayhan Kıpçak, çaresizliğini dile getirdi. Ağıllarında bulunan malzemelerin ve yaklaşık 80 hayvanının tamamen kül olduğunu, bir miktar hayvanının da kayıp olduğunu belirten Ayhan Kıpçak şu ifadeleri kullandı:

“İşletmemizde 70 kadar büyükbaş hayvanımız vardı. Yaklaşık 30’u telef oldu. Yaklaşık 48 tane de küçükbaş hayvanımız telef oldu. Samanlarımız, arpalarımız, yemlerimiz, mesanelerimiz hepsi kül oldu gitti. Bittik yani, 700-800 bin lira kadar zararımız var. 5-6 saattir yangın söndürülemedi. Birkaç tane kayıp hayvanımız var. Komşularımız sağ olsun çıkartmışlar ama hayvanlar dağılmış. Hayvanların hepsi tam değil. Kaybolanlar var, yananlar var. Perişan haldeyiz.”