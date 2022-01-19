Son Dakika
Radyo ESOGÜ Müzik Onair En İyi Üniversite Radyosu ödülüne aday
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin (ESOGÜ) sesi Radyo ESOGÜ, “Müzik Onair Ödülleri”nde, En İyi Üniversite Radyosu kategorisinde ödüle aday gösterildi.
ESKİŞEHİR 19.01.2022, 14:04
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin (ESOGÜ) sesi Radyo ESOGÜ, “Müzik Onair Ödülleri”nde, En İyi Üniversite Radyosu kategorisinde ödüle aday gösterildi.
Radyo ve Müzik Platformu Müzikonair, Bahçeşehir Üniversitesi ve Bahçeşehir Radyosu (BAU Radyo) ortaklığında bu yıl beşincisi düzenlenen “Müzik Onair Ödülleri”nde, En İyi Üniversite Radyosu kategorisinde ödüle aday gösterilen radyolar arasında Radyo ESOGÜ de yer aldı.
Toplam 21 kategoride ödüllerin verileceği yarışmada halk oylaması 31 Ocak tarihine kadar devam edecek.