PTT heyetinden Başkan Bozkurt’a ziyaret

PTT Eskişehir Baş Müdür Yardımcısı Oğuz Bilgehan Öç ile beraberindeki heyet, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyaret sonrası Başkan Bozkurt, "PTT ekibinin nazik ziyaretlerinden ve ilçemiz tanıtım faaliyetlerine büyük katkılarından dolayı şahsım ve ilçem adına teşekkür ediyorum’’ dedi.