Prof. Dr. Uğur Bilge’den “1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü” ziyareti

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge “1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü” dolayısıyla Eskişehir Şehir Hastanesini ziyaret etti.

Ziyaret esnasında İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Uğur Bilge’ye Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr Üyesi Yaşar Bildirici eşlik etti. Prof. Dr. Uğur Bilge, ziyaret esnasında büyüklerimiz ile sohbet ederek, taleplerini dinledi. Şehir Hastanede yatarak tedavi gören büyüklerimize moral verilmesi ve sağlık problemlerinin giderilmesinin çok önemli olduğunu belirten Bilge, “Milli ve manevi değerlerimizi yaşatarak, bunların gelecek nesillere aktarılmasında köprü görevi üstlenen, tecrübenin temsilcisi büyüklerimiz, bizim en kıymetli hazinelerimizdir” dedi

Oldukça keyifli geçen programda, pasta kesilerek yiyecek ve içecek ikramında bulunuldu ve müzik dinletisi yapıldı. Daha sonra Prof. Dr. Uğur Bilge Eskişehir Şehir Hastanesinde yatarak tedavi gören büyüklerin “1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü” kutlayarak çiçek takdim etti.