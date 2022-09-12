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Polis 7 milyon 15 bin adet kaçak makaron ele geçirdi
Eskişehir’de kaçak tütün ve tütün mamullerinin satışının önlenmesi amacıyla yapılan operasyonda 7 milyondan fazla boş makaron, çok sayıda sarılmış sigara ve nargile tütünü ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi yakalandı.
ESKİŞEHİR 12.09.2022, 16:20
Eskişehir’de kaçak tütün ve tütün mamullerinin satışının önlenmesi amacıyla yapılan operasyonda 7 milyondan fazla boş makaron, çok sayıda sarılmış sigara ve nargile tütünü ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak tütün ve tütün mamullerini yasa dışı yollardan piyasaya sürülmesini engellemek amacıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda, kent merkezinde 1 araçta ve 1 iş yerinde yapılan aramalarda 7 milyon 15 bin adet makaron, 5 bin 800 dal sarılmış sigara, 43 paket kaçak nargile tütünü, 30 adet parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişinin yakalandığı öğrenildi.
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