Pazarda emekli maaşı bulan duyarlı vatandaş

Eskişehir’in Çifteler ilçesindeki pazarda bir vatandaş tarafından bulunan para sahibine teslim edildi.

Bir vatandaş, ilçede kurulan Cuma pazarında bulduğu bir miktar parayı Çifteler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Zabıta ekiplerinin çalışmaları sonucu paranın yaşlı bir vatandaşın emekli maaşı olduğu anlaşıldı. Para zabıta ekiplerince sahibine teslim edildi.