Pazarcı esnafının başı caddeye park eden araçlarla dertte

Eskişehir’de pazarın kurulduğu caddede unutulan araçlar ilginç görüntüler oluştururken, pazarcı esnafını da zor durumda bıraktı.

Eskişehir’de pazarın kurulduğu alandan çekilmeyen araçlar esnafı mağdur ediyor. Eskişehir’de her hafta pazartesi günü Balkan Caddesi’nde kurulan semt pazarında tezgâh açan pazarcı esnafı, bir önceki geceden sokağa park edilen araçlardan şikayetçi. Cadde üzerinde bulunan araçlar sabahları tezgâh kurmak isteyen esnafın sorun yaşamasına sebep oluyor. Bazı esnaflar bu sorundan dolayı kendilerine yer bulamayıp farklı yer arayışına giriyor veya tezgâh açamayıp elleri boş evlerine dönüyor. Neredeyse her hafta aynı sorunla karşılaştıklarını belirten esnaf, vatandaşların daha duyarlı olmasını istiyor. Belediyenin cadde girişlerine koyduğu tabelalara rağmen bazı vatandaşların dikkat etmediğini söyleyen esnaf, yetkililerden çözüm talep ediyor.