Otomobil talihlisi belirlendi

Espark Alışveriş Merkezi tarafından gerçekleştirilen otomobil ödüllü çekiliş sonuçlandı.

12 Temmuz - 11 Kasım tarihleri arasında 250 TL ve üzeri alışveriş yaparak kampanyaya katılanlar arasında gerçekleştirilen çekiliş, geçtiğimiz Cumartesi günü noter yetkilileri huzurunda sonlandı. Çekilişle Mercedes-Benz A 200 Sedan AMG 2021 model otomobilin kazananı belli oldu. Halka açık ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak alışveriş merkezi içinde gerçekleştirilen çekilişle büyük ödülün sahibi Deniz Aygün oldu.