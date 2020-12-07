OSB Mesleki ve Teknik Lisesi’nde fidan dikimi gerçekleşti

Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde fidan dikimi etkinliği gerçekleşti. Etkinliğe Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, Başkan Vekili Metin Saraç, Denetim Kurulu Üyesi Samet Özkaya, Okul Müdürü Rahmi Özyiğit, okul idarecileri ve öğretmenleri katıldı.

Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli, bölge olarak yeşile büyük önem verdiklerini aktararak, “EOSB yönetimi olarak yeşile ve ağaçlandırmaya çok büyük önem veriyoruz. Türkiye’nin en yeşil OSB’si unvanına sahibiz, diktiğimiz yeni ağaçlarla bu unvanımızı daha da güçlendiriyoruz. OSB içinde yatırımcılara arsa tahsisleri yaptığımız yeni bölgelerdeki alt ve üst yapı işleri bittikten hemen sonra, ağaçlandırma ve çevre düzenlemesine geçiyoruz. Bugün de yeni eğitim öğretim sezonunda hizmete sunduğumuz okulumuzun bahçelerine fidan dikimi gerçekleştirdik. En kısa zaman okulumuzun tüm çevresini yeşile büründüreceğiz” diye konuştu.

Başkan Küpeli bu yıl ağaç dikme sezonunda organize sanayi bölgesinde 15 bin adet ağaç fidanı dikeceklerini söyleyerek, “Eskişehir OSB içindeki alanlarımıza bu yıl 15 bin adet yeni ağaç fidanı daha dikeceğiz. Türkiye’nin 81 ilinde milyonlarca fidanın toprakla buluştuğu bu günlerde hem Eskişehir’in yeşiline hem de sanayimizin yeşil alanlarına büyük bir alanı daha kazandırmış olacağız” dedi.