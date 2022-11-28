Okul Sporları Kros müsabakaları sona erdi

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporlar Kros İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2021-2022 Okul Sporları çerçevesinde düzenlenen Kros İl Birinciliği müsabakaları, Yeni Eskişehir Stadyumu çevresinde gerçekleştirilen yarışmalarla sona erdi. Yarışmalarda ferdi sıralamalar ise şöyle:

Genç Erkekler A 5 kilometrede; Ramazan Saraç birinci, Abubekir Yiğit Emre ikinci, Baran Ergül üçüncü, Cuma Emir Maşa dördüncü oldu.

Genç Kızlar A 3 kilometrede; Ayça Fidanoğlu birinci, Elif Naz Köseoğlu ikinci, Selen Canlı üçüncü, Rade Fidanoğlu dördüncü oldu.

Yıldız Erkekler 3 kilometrede; Kuzey Alp Göçmen birinci, Recep Kaan Vural ikinci, Emir Ören üçüncü, Başar Uygur dördüncü oldu.

Yıldız Kızlar 2 kilometrede; Kudret Demirel birinci, Medine Nur Topçu ikinci, Beyza Bilun Bilgiç üçüncü, Zeliha Demir dördüncü oldu.

Küçük Kızlar 1 buçuk kilometrede; Zeynep Eratik birinci, Beritan Temel ikinci, Dila Akan üçüncü, Defne Manev Yıldırım dördüncü oldu.

Küçük Erkekler 2 kilometrede; Arda Yüce birinci, Ahmet Asım Güler ikinci, Mert Durukan üçüncü, Hüseyin Emirhan Balcı dördüncü oldu.