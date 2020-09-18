Odunpazarı’ndan bir hibe başarısı daha
ODUNPAZARI’NDAN BİR HİBE BAŞARISI DAHA
Odunpazarı Belediyesi, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı’nın bölgesel kalkınmaya destek amacıyla sağladığı önemli bir hibe programından bir kez daha faydalanmaya hak kazandı.
Daha önce “Coğrafi Bilgi Sistemleri” ile teknik destek hibesi almaya hak kazanan Odunpazarı Belediyesi, son olarak “Bilişim Sistemleri Eğitimi” adlı projesi ile 2020 yılı Teknik Destek hibesini almaya hak kazandı. 2020 yılı Teknik Destek Programı, BEBKA tarafından TR41 Bölgesi’ndeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden çalışmalarına kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler ile destek sağlamak amacıyla hayata geçirildi. Odunpazarı Belediyesi de sunduğu “Bilişim Sistemleri Eğitimi” adlı projesi ile program kapsamında başarılı bulunarak destekten yararlanma hakkı kazandı. Kent sorunlarına verimli ve sürdürülebilir çözümler üretmek adına geleneksel kamu politikaları yerine, hizmet süreçleri ile bilgi teknolojilerinin entegre edilmesiyle ilgili belediyenin eğitim, danışmanlık alarak kapasite geliştirmesi projenin amacını oluşturmakta. Ar-Ge ve yenilik odaklı hizmet süreçlerinin kurum genelinde yaygınlaşmasını, belediye kaynaklarının ileri teknoloji ile verimli ve etkin kullanımını amaçlayan Odunpazarı Belediyesi, bu doğrultuda da akıllı belediyecilik çalışmalarına ağırlık veriyor.
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