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Odunpazarı’nda müzeler açılıyor

Odunpazarı Belediyesi, normalleşme sürecine geçilmesi ile birlikte müzelerini ziyarete açtı. Müzeler, Pazar ve Pazartesi günleri hariç haftanın 5 günü saat 10:00-16:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

ESKİŞEHİR 03.06.2021, 13:40
Odunpazarı’nda müzeler açılıyor

Odunpazarı Belediyesi, normalleşme sürecine geçilmesi ile birlikte müzelerini ziyarete açtı. Müzeler, Pazar ve Pazartesi günleri hariç haftanın 5 günü saat 10:00-16:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Odunpazarı Belediyesi, ‘Koronavirüs ile Mücadele Eylem Planı’ kapsamında ziyarete kapatılan müzelerini, 1 Haziran’da açıklanan normalleşme süreci ile birlikte açıyor. Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Müzesi, Tayfun Talipoğlu Daktilo Müzesi, Ahşap Eserler Müzesi, Lületaşı Müzesi, Yeşil Efendi Konağı “Atatürk ile Bir Gün Müzesi”, Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Kırım-Tatar Müzesi, Osman Yaşar Tanaçan Fotoğraf Evi, Sıcak- Soğuk Cam Atölyeleri, Ataol Behramoğlu Kitaplığı ile Turizm Danışma Ofisi 03.06.2021 Perşembe Gününden (BUGÜN) itibaren ziyaret edilebilecek. Müzeler, Pazar ve Pazartesi günleri hariç haftanın 5 günü saat 10:00 - 16:00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Öğle arası uygulaması da olmayan müzeler, ziyaretçilerini bekliyor.

Müzelerde koronavirüs ile ilgili tüm tedbirlerin alındığını belirten yetkililer, vatandaşlardan maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına hassasiyetle uymalarını istedi.
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