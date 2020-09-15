Odunpazarı Belediyesi vatandaşlarla bir araya geliyor
ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ, MAHALLELERDE KURDUĞU İLETİŞİM STANTLARI İLE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELİYOR. BU STANTLARDA VATANDAŞLARIN İSTEK, DİLEK VE ŞİKÂYETLERİNİ KAYIT ALTINA ALINARAK, İLGİLİ BİRİMLERE YÖNLENDİRİLİYOR.
Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, mahallelerde kurduğu iletişim stantları ile vatandaşlarla bir araya geliyor. Bu stantlarda vatandaşların istek, dilek ve şikâyetlerini kayıt altına alınarak, ilgili birimlere yönlendiriliyor.
Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı’nı mahalle mahalle gezerek vatandaşlarla bir araya geliyor. Semt pazarlarında, park ve meydanlarda iletişim standı açan belediye, bu stantlarda vatandaşların istek, dilek ve şikâyetlerini kayıt altına alarak ilgili birimlere yönlendiriyor.
İletişim standı son olarak Büyükdere ve Yenidoğan Semt Pazarlarında kuruldu. Vatandaşlardan yoğun ilgi gören stantta, görevliler vatandaşların sorunlarını dinledi. Belediye çalışmaları ile ilgili bilgi alan vatandaşlar, dilek ve şikâyetlerini de bildirdi. Vatandaşların sorun ve şikayetleri ilgili birimlere iletildi.
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