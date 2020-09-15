Odunpazarı Belediyesi vatandaşlarla bir araya geliyor

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi, mahallelerde kurduğu iletişim stantları ile vatandaşlarla bir araya geliyor. Bu stantlarda vatandaşların istek, dilek ve şikâyetlerini kayıt altına alınarak, ilgili birimlere yönlendiriliyor.

Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı’nı mahalle mahalle gezerek vatandaşlarla bir araya geliyor. Semt pazarlarında, park ve meydanlarda iletişim standı açan belediye, bu stantlarda vatandaşların istek, dilek ve şikâyetlerini kayıt altına alarak ilgili birimlere yönlendiriyor.

İletişim standı son olarak Büyükdere ve Yenidoğan Semt Pazarlarında kuruldu. Vatandaşlardan yoğun ilgi gören stantta, görevliler vatandaşların sorunlarını dinledi. Belediye çalışmaları ile ilgili bilgi alan vatandaşlar, dilek ve şikâyetlerini de bildirdi. Vatandaşların sorun ve şikayetleri ilgili birimlere iletildi.