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Odunpazarı Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Odunpazarı Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde de sokak hayvanlarını unutmadı.

ESKİŞEHİR 04.04.2021, 12:56
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Odunpazarı Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Odunpazarı Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde de sokak hayvanlarını unutmadı.

Odunpazarı Belediyesi Hayvan Sağlığı Merkezi ekipleri, Odunpazarı’nın birçok noktasında besleme çalışması gerçekleştirdi. Odunpazarı Belediyesi, sokakta yaşayan hayvanlar için gerçekleştirdiği besleme faaliyetlerine aksatmadan devam ediyor. Odunpazarı Belediyesi korona virüsle mücadele için boşaltılan sokaklarda, yiyecek sıkıntısı yaşayan hayvanları unutmadı. Sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar, belediye ekipleri tarafından beslendi.

Yetkililer, vatandaşlardan da sokakta yaşayan dostlarımızı unutmamaları istedi. Dostlarımız için kapı önlerine su ve kuru mama bırakabileceğini hatırlattı.
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