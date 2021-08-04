Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından, içme suyu ile kullanım suyu temin etmek ve dere taşın riskini azaltmak amacıyla Eskişehir Odunpazarı 1 Nolu Dere Sel Kapanı projesi hayata geçirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Eskişehir mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşların içme ve kullanım suyu ihtiyaçlarını temin etmeye ve dere taşkın riskini azaltmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Son dönemlerde hayata geçirilen su yapılarının artması ile bölgedeki tarım faaliyetlerinin gelişmesinde önemli rol oynandığı belirtiliyor. Eskişehir Odunpazarı 1 Nolu Dere Sel Kapanı projesinin tamamlandığını açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Eskişehir Odunpazarı 1 Nolu Dere Sel Kapanı projesini tamamlayarak hizmete aldık. Proje ile Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi taşkınlardan korunacaktır. Projenin Eskişehir ilimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.