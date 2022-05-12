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Muhsin Yazıcıoğlu Hatıra Ormanı’na bin sedir ve karaçam fidanı dikildi

Eskişehir’de hayata geçirilen Muhsin Yazıcıoğlu Hatıra Ormanı’na, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin de katılımı ile bin sedir ve karaçam fidanı dikildi.

ESKİŞEHİR 12.05.2022, 13:33
Muhsin Yazıcıoğlu Hatıra Ormanı’na bin sedir ve karaçam fidanı dikildi

Eskişehir’de hayata geçirilen Muhsin Yazıcıoğlu Hatıra Ormanı’na, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin de katılımı ile bin sedir ve karaçam fidanı dikildi.

Şüpheli helikopter kazasında hayatını kaybeden BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun anısına hayata geçirilen hatıra ormanı için fidan dikimi programı yapıldı. Eskişehir-Ankara karayolunda bulunan Muhsin Yazıcıoğlu Hatıra Ormanı’na sedir ve karaçam türlerini barındıran bin adet fidan dikildi. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Orman Bölge Müdürü İsmail Boz’un da katıldığı programda, dua edildi, fidanlar dikildi, can suları döküldü.

“Burada dikeceğimiz bin fidan hepsinden anlamlı, hepsinden değerli”

Fidan dikim programında konuşma yapan Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Boz, projenin anlamına değindi. Eskişehir’de yılda 3 milyon fidan dikilmesine rağmen hatıra ormanına dikilecek olan bin fidanın ayrı bir yeri olduğunu belirten Boz, “25 Mart 2009 tarihinde bütün bir milletin gönlüne gömülen Yazıcıoğlu’nu hiç, ama hiç unutmadık. Şimdi onun hatırasına bir orman oluşturuyoruz. Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü sınırları içinde, Ankara yolu Mahmudiye ve Çifteler ilçeleri kavşağında bulunan 30 dekarlık alanın toprak işlemesini yaptık. Fidan dikimine hazır hale getirdik. Eskişehir Orman Fidanlığında yetiştirilen karaçam ve sedir gibi türlerden bin adet fidanı sahaya getirdik. Birazdan hep birlikte bu fidanları toprakla buluşturacağız. Sadece Eskişehir ilinde her yıl ortalama 3 milyon fidan dikiyoruz. Ama bugün burada dikeceğimiz bin fidan hepsinden anlamlı, hepsinden değerli” dedi.

“Muhsin Yazıcıoğlu’nun en önemli amaçlarından birisi de fidan yetiştirmekti”

Hayatını kaybeden Muhsin Yazıcıoğlu’nun yaşam boyu fidan yetiştirilmesine önem verdiğini belirten BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, şu ifadeleri söyledi:

“Orman bölge müdürlüğümüzün Eskişehir’imizde, memleketim Mahmudiyede Büyük Birlik Partimizin Kurucu Genel Başkanı, şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu adına yaptığı, belirlediği bu bölgeye bin fidanı inşallah dikeceğiz. Biz bu fidanları diktiğimizde eminim ki şehit liderimizin Muhsin başkanımızın ruhu da şad olacaktır. Muhsin Yazıcıoğlu’nun Türk siyasetinde ki fikir hayatın da en önemli amaçlarından birisi de fidan yetiştirmekti. Vatan sevdalısı, millet sevdalısı, memleket sevdalısı, din ve devlet sevdalısı, yüreği insan sevgisiyle dolu fidanlar, yani gençler yetiştirmekti. Yüz binlerce gencimiz büyük, güçlü ve mutlu bir Türkiye hedefiyle bütün vatandaşlarımızın güvenli özgür ve refah içinde yaşayacağı Türkiye hayaliyle mücadele ediyorlar. Bu hayal Şehit Muhsin Başkanımızın hayaliydi, bizim de hayalimiz. Tabi o şehadete yürüdü. Onun arkasından bizler, onun dava arkadaşları onun hayalini gerçekleştiriyoruz gerçekleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.”

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