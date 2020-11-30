Motosiklet kamyonla çarpıştı, sürücüsü hayatını kaybetti

Eskişehir’in Çifteler ilçesinde kamyonla karpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Salih D. (14) idaresindeki plakasız motosiklet, Sanayi Sitesi yakınında Mevlüt S.’nin kullandığı 26 ZA 860 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü Mevlüt S. ise ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.