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Mevsimlik tarım işçisi kadınlara jandarma şiddetle nasıl mücadele edileceğini anlattı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği ekipleri, Seyitgazi’de çadırda kalan 35 mevsimlik tarım işçisi kadını ’Aile içi ve Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele’ kapsamında bilgilendirdi.

ESKİŞEHİR 07.05.2021, 16:31
Mevsimlik tarım işçisi kadınlara jandarma şiddetle nasıl mücadele edileceğini anlattı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği ekipleri, Seyitgazi’de çadırda kalan 35 mevsimlik tarım işçisi kadını ’Aile içi ve Kadına Yönelik Şiddet ile Mücadele’ kapsamında bilgilendirdi.

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliği ekipleri tarafından, çadırlarda kalan 35 kadına şiddete maruz kalındığında veya tanıklık edildiğinde izlenecek yol ve irtibat numaraları konularında yüz yüze bilgilendirme yapıldı, KADES programı tanıtıldı. Yapılan bilgilendirmelerin yanı sıra çadırlarda geçici olarak ikamet eden mevsimlik tarım işçilerinin çocuklarına jandarma çocuk dergisi boyama kitabı ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.
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