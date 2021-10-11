Meteorolojiden Eskişehir ve çevre iller için kuvvetli rüzgâr ve fırtına uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Kütahya, Bursa, Bilecik ve Eskişehir’in bazı ilçelerinde beklenen kuvvetli rüzgâr ve fırtınaya karşı uyardı.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden edinilen bilgiye göre, salı günü sabah saatlerinden akşama saatlerine kadar, Kütahya il geneli, Bursa ve Bilecik’in güney ilçeleri ile Eskişehir’in Seyitgazi ve İnönü ilçelerinde, güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgâr ve fırtına bekleniyor. Rüzgâr hızının saatte 50-70 kilometreye ulaşması öngörülürken, vatandaşlar; çatı uçması, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için uyarıldı.