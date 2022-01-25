Meteoroloji’den Eskişehir için kuvvetli buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-10 derece altında seyrettiği Eskişehir için don kuvvetli buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, kar yağışının Eskişehir ve Kütahya’nın güney kesimlerinden başlayarak, zamanla Bursa ve Bilecik’in de yer aldığı bölge genelinde aralıklarla devam edeceği tahmininde bulunurken, Eskişehir genelinde soğuk hava dalgası ile kuvvetli buzlanma ve don olayının etkisinin devam edeceğini açıkladı.

Öte yandan bölge genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 6-10 derece altında seyretmeye devam etmesi tahmin edilirken, şehir merkezindeki hava sıcaklığının ise en yüksek sıfırın altında 5 derece olması bekleniyor.

Ayrıca yapılan uyarıda bölge genelinde etkisini sürdürecek olan soğuk havanın sebep olacağı kuvvetli buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.