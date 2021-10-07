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Meşhur Gecek suyu yarım asırdan fazladır tüm ilçeye hizmet ediyor

Günyüzü’nün, yaklaşık 57 yıldır kullanılan ve şifalı olduğunu inanılan meşhur ’Gecek’ suyu 57 yıldır tüm ilçe halkı arasında kullanılıyor.

ESKİŞEHİR 07.10.2021, 12:41
Meşhur Gecek suyu yarım asırdan fazladır tüm ilçeye hizmet ediyor

Günyüzü’nün, yaklaşık 57 yıldır kullanılan ve şifalı olduğunu inanılan meşhur ’Gecek’ suyu 57 yıldır tüm ilçe halkı arasında kullanılıyor.

Gecek mahallesinin güney batısında bulunan 1819 rakımlı Arayıt dağından gelen su, tüm ilçeye hizmet ediyor. 1964 yılında köy ahalisinin kurduğu bir kooperatifle Arayıt dağının zirvesinden köy yakınlarına kadar getirilerek halkın kullanımına sunulan Gecek suyu, Sağlık Bakanlığı ve ilgili makamlar tarafından analizleri yapılarak memba suyu olduğu tescillendi. Su, Gecek mahallesinin tarihi çamaşırhanesi önünde, Umur beyin oğlu Selçuk beyin 15. yüzyılda yaptırdığı camii önünde olmak üzere iki çeşmeden akıtılıyor. Gecek suyu geçmişten bu yana böbrek taşı düşürme ve hazmı kolaylaştırıcı özellikleriyle yörede şifalı bir su olarak bilinip kullanılıyor. Kaynağın bulunduğu köyde , bugüne kadar hiç böbrek taşı rahatsızlığı görülmemesinin de bir başka ilginç nokta olduğu belirtiliyor. Kaynağın kendi kendine mermer bir tabakadan oluşarak suyun yeryüzüne arınmış olarak çıkması da bir başka özelliği olarak biliniyor.

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