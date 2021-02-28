Mahmudiye’de yangın

Eskişehir’in Mahmudiye ilçesinde çıkan yangında 2 iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Mahmudiye ilçesinde bulunan sanayi sitesindeki bir dükkanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede büyüyünce yandaki dükkana sıçradı. Olay yerine gelen vatandaşlar ve itfaiye yangını kısa sürede söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin yapılan incelemeler sonrasında belirleneceği öğrenildi.