’Küreseliz Sürdürülebilir İşletmeler Projesi’nde otel denetimleri başladı

Tepebaşı Belediyesi’nin hayata geçirdiği ’Küreseliz Sürdürülebilir İşletmeler Projesi’nin turizm sektörü ve otellerden oluşan ilk etabında, katılımcı otellerin denetimlerine başlandı.

Tepebaşı Belediyesi’nin küresel amaçlar çerçevesinde başlattığı Küreseliz Sürdürülebilir İşletmeler Projesi devam ediyor. İşletmelerin faaliyetlerinde çevresel, sosyal, kültürel, ekonomik, insan hakları, sağlık, güvenlik gibi konuları ele alarak daha sürdürülebilir olmalarını amaçlayan proje çerçevesinde ilk olarak oteller ele alındı. Projeye dahil olan otellerin sürdürülebilirlik yolculuklarında, politikalarını ve yönetim planlarını iş stratejilerine, işletme süreçlerine ve kalite standartlarına entegre etmesi bekleniyor. Otellerden çevre yönetimi, satın alma-pazarlama, yönetim-kurumsal kapasite ve sosyal sorumluluk olmak üzere 4 başlıkta geliştirilen kriterlere uyum sağlanması amaçlanıyor. İşletme faaliyetlerini sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda yürütmek isteyen oteller, Küreseliz Sürdürülebilir İşletmeler Sertifikasına sahip olmak için çalışmalar gerçekleştiriyor.

Denetimler başladı

Projede katılımcı oteller için denetleme aşamasına geçildi. İlk olarak 4 otelde yapılan denetimlerde kriterlere uyum sağlama sürecine giren otellerin denetimlerini yapmak üzere bir değerleme kurulu oluşturuldu. Turizm odaklı STK’lar, Eskişehir Ticaret Odası, üniversitelerin ilgili bölümleri ve Tepebaşı Belediyesi’nden uzmanların yer aldığı kurul, otellerin sürdürülebilirlik faaliyetlerine uyumlarını denetliyor. Denetleme kurulunda; ESOGÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Sarı, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nezih Orhon, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Başar, SKAL Derneği’nden Prof. Dr. Gökçe Yüksek, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Osman Güldemir, Eskişehir SKAL Derneği Başkanı Ufuk Özkaratay, TÜRSAB BTK Bölge Başkanı Özgür Ersoy ve ETO Yönetim Kurulu’ndan Kaan Toraman yer aldı. Öte yandan projeye katılan otellerde denetim çalışmalarının devam edeceği bildirildi.