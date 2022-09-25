Küpeli: “Eskişehir OSB’ye çok büyük bir yatırımcı ilgisi var”

Eskişehir OSB Olağanüstü Genel Kurulu’nda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi kanalıyla uluslararası yatırımlar şehrimizi tercih ederken gerek şehir dışından gerekse yerel sanayimizden Eskişehir OSB’ye çok büyük bir yatırımcı ilgisi olduğunu görüyoruz” dedi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Olağanüstü Genel Kurulu, Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcilerinin de yer aldığı ve divan başkanlığını İsmail Kunduracı’nın yaptığı genel kurula Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli’nin yanı sıra Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü M. Taha Güven, Eskişehir Sanayi Odası Meclis Başkanı Süha Özbay, Eskişehir OSB Başkan Vekili Metin Saraç, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile sanayiciler katıldı.

“Yatırımcıların ilgisi kartopu gibi büyümekte”

Genel kurulunun açılışında konuşan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, yeni yatırımcıların bölgeye kazandırılması adına yoğun bir çaba gösterdiklerini ifade ederek, “Eskişehir OSB yönetimi olarak katma değer yaratan, yan sanayiye imkân veren büyük yatırımların gelmesi konusuna çok önem veriyoruz. Son yıllarda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi kanalıyla uluslararası yatırımlar şehrimizi tercih ederken gerek şehir dışından gerekse yerel sanayimizden Eskişehir OSB’ye çok büyük bir yatırımcı ilgisi olduğunu görüyoruz. Artan yatırımcı talebi ve ilgisine cevap vermek üzere mevcut rezerv alanlarımızda hızla kamulaştırmalar yapıyoruz, buraları hizmete açmak için de çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Ülkemiz sanayisine özellikle AB ülkelerinden olan yoğun talep devam ettiği, ek olarak da yatırım talebi bu canlılıkta devam edecek olursa yeni yerleşime açacağımız alanları da en geç 3-4 yıl içinde büyük oranda dolduracağımızı düşünüyorum. OSB’mize olan yatırımcı ilgisi hızla büyüyen bir kartopu gibi sürekli bir büyüme temposu içinde. Uzun vadede bölgemizin toplam alanını 50 milyon metrekareye çıkaracak çalışmalarımızda aralıksız devam ediyor. Eskişehir OSB’nin ve sanayimizin büyümesi demek, bizimle beraber bizlere iş yapan birçok sektörün ve işletmelerin büyümesi, buna bağlı artan istihdam ve ihracat, nihayetinde de Eskişehir ekonomisinin ve ticaretinin daha da hızlı büyümesi demektir” diye konuştu.

“Üreten Eskişehir güçlü Türkiye”

“Üreten Eskişehir, güçlü Türkiye mottosuyla çalışmaya devam edeceğiz” diyen Küpeli, “OSB yönetimi olarak sizlerden aldığımız güç ve güvenle sanayimizin büyümesini ve gelişmesini temin ederek, büyük ve önemli yeni yatırımları şehrimize kazandırmak amacıyla önümüzdeki dönemde de artan bir gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Genel Kurulumunuza katılımınızdan dolayı sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Her zaman sizlere daha iyi hizmet etmek için çalıştığımızı bilmenizi istiyorum. Üreten Eskişehir, Güçlü Türkiye mottosuyla çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Küpeli’nin konuşmasının ardından gündem maddeleri görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.