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Konteynırları deviren şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı

Meteorolojinin uyarısının ardından Eskişehir’de etkili olan kuvvetli rüzgar çöp konteynırlarını devirirken, vatandaşlar da yürümekte zorlandı.

ESKİŞEHİR 18.04.2021, 16:30
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Konteynırları deviren şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı

Meteorolojinin uyarısının ardından Eskişehir’de etkili olan kuvvetli rüzgar çöp konteynırlarını devirirken, vatandaşlar da yürümekte zorlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından açıklanan kuvvetli rüzgâr özellikle Eskişehir’in yüksek kesimlerinde etkili oldu. Saatteki hızı 50 ila 80 kilometre arasında değişen rüzgâr bazı çöp konteynırlarının devrilmesine neden oldu. Vatandaşların zaman zaman kuvvetli rüzgârda yürümekte zorlandığı görüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3’üncü Bölge Müdürlüğü, vatandaşları olası soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalara karşı uyardı.
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