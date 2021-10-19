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Kışlık lastik değişimleri başladı

Kış aylarının yaklaşması ile birlikte işletmelerde oluşacak yoğunluğa yakalanmak istemeyen vatandaşlar, şimdiden araçlarına kışlık lastiklerini taktırmaya başladı.

ESKİŞEHİR 19.10.2021, 13:33
Kışlık lastik değişimleri başladı

Kış aylarının yaklaşması ile birlikte işletmelerde oluşacak yoğunluğa yakalanmak istemeyen vatandaşlar, şimdiden araçlarına kışlık lastiklerini taktırmaya başladı.

Ülkemizde bazı araçlarda Aralık ayı itibariyle kışlık lastiğin zorunluluğu başlayacak. Kış döneminin yaklaşmasıyla birlikte araç sahipleri henüz erken de olsa kış lastiği taktırmaya başladı. Zorunluluğun başlamasıyla yoğunluk oluşacağından dolayı şimdiden lastiklerini taktıran vatandaşların lastikçilerin yolunu tuttu. Lastikçiler ise bu durumdan oldukça memnun.

"İmkanı olanlar şimdiden değiştirebilir"

Kışlık bakım için gelen vatandaşların lastiklerini de değiştirdiğini belirten lastik tamir ve bakım ustası Sami Yusuf, şu ifadeleri kullandı:

“Araçlarına kışlık bakım yaptırmaya gelenler lastiklerini de değiştirmeye başladı. Yağ değişimi, antifriz, silecek, akü bakımları için gelenler tekrar gelmemek için ve zorunluluk başladığında yoğunluğa yakalanmamak için lastiklerini de değiştiriyor. İmkanı olanlar şimdiden değiştirebilir. Hava sıcaklıkları düştüğü için şu zamanlarda takılan kışlık lastikler zarar görmez. Aksine yağmurlu havalarda kaymaları engeller.”

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