Kış aylarında LPG’li araç sürücüleri dikkat

Kış aylarının gelmesiyle LPG dönüşümlü araçlarda bakım yapılmaması yangın riskini arttırıyor.

Hava sıcaklığındaki mevsimsel değişimlerin plastik yakıt hortumlarında tahribata neden olmasından dolayı, özellikle LPG’li araç kullananların araç bakımlarını aksatmamaları gerekiyor. Motor kısmındaki çatlayan hortumların neden olduğu araç yangınlarının önüne geçmek için araçlarda yapılabilecek düzenli kontrol çok önemli. Araçlara bakım yaptırılması kadar bakım yaptırılan yerde çok büyük önem taşıyor. Uzmanlar araç bakımlarının mutlaka yetkili ve resmi servisler tarafından yapılması gerektiğine dikkat çekiyor.

“Tüm yakıt kaçakları tehlikelidir ancak LPG kaçağı çok daha tehlikelidir”

LPG’li araçların bakımlarının çok daha önemli olduğunu belirten Eskişehir’de 14 yıldır LPG servisinde çalışan Emre Tezal, “Vatandaşlarımız yılda bir kez veya 10 bin kilometrede bir mutlaka yetkili bir LPG istasyonlarına gidip bakımlarını yaptırmaları gerekiyor. Çünkü kullanılan malzemeler plastik hortumlardır ve bunlar hava şartlarından dolayı zamanla mukavemetini yitirecek, sertleşecektir. Eski hortumlar sertleşip kırıldığında mutlaka kaçak yapacaktır. LPG kaçağı çok tehlikelidir. Tüm yakıt kaçakları tehlikelidir ancak LPG kaçağı çok daha tehlikelidir. Aracın ateşleme aksamında bir sorundan kaynaklı ya da dışarıdan herhangi şekilde araç alev alabilir. Bu sebeple her yıl kaçak ve hortum kontrollerinin yapılmasını önemle tavsiye ediyoruz” dedi.

“Yetkili bayi unvanı olan istasyonlara işlem yaptırılmasını tavsiye ediyoruz”

Sanayi sektöründe çok fazla gayri resmi LPG dönüşüm istasyonu olduğunu ve bu işletmelerin araçlar için büyük tehlike taşıdığını belirten Emre Tezal şunları söyledi:

“Sadece Eskişehir’de 7 tane resmi 17 tane gayri resmi LPG dönüşüm istasyonu var. Buna dikkat etmek çok önemli. TSE’nin vermiş olduğu hizmet yeterlilik belgesine sahip olmayan işletmeler tamamen kara düzen çalışmaktadır. Herhangi bir yetkili makine mühendisleri yok ve herhangi bir kontrole tabi değiller. Bundan dolayı yetkili bayi unvanı olan istasyonlara işlem yaptırılmasını tavsiye ediyoruz.”